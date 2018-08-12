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سقوط موظف مفصول بحى البساتين وراء النصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:04 م
سقوط موظف مفصول بحى البساتين وراء النصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر الموظف المفصول عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاطل انتحل صفة مسئول بحى مدينة نصر للنصب على المواطنين، وتحصيل أموال منهم نظير التغاضى عن بعض الإجراءات القانونية، وبحجة تحصيل غرامات عليهم، إلا أنه فى أحد المرات ارتاب صاحب سوبر ماركت فى أمره وتم ضبطه، بينما كان معه آخر فر هارباً، تحرر المحضر للازم للواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

وكانت البداية عندما قام كل  من "حسن صديق"، 30 سنة، صاحب كشك، و"سمير فوزى"، 34 سنة، صاحب كشك، بإبلاغ ضباط قسم مباحث المرافق  بحضور شخصان مجهولان "أدليا بأوصافهما التقريبية"، يحمل أحدهما جهاز لاسلكي ادعيا أنهما مساعدان لرئيس حى شرق مدينة نصر، وتحصلا من كلاً منهما على مبلغ مالى 500 جنيه مقابل عدم اتخاذ إجراء قانونية حيال المخالفات بالأكشاك ملكهما.

وعقب ذلك ورد اتصال تليفوني من "أكرم محمد"، 46 سنة، مسئول عن سوبر ماركت شهير، مفاده حضور شخصان تنطبق أوصافهما مع المبلغ عنهما وادعيا أنهما مساعدان رئيس حي شرق مدينة نصر إلا أنه ارتاب فى أمرهما وتمكن من ضبط أحدهما بينما فر الثاني هاربا.

وبالانتقال للمكان أمكن ضبطه وتبين أنه "ض ع" 46 سنة، موظف سابق بحى البساتين "مفصول منذ عام 2012، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد"، بإجمالي حبس 3 سنوات و6 شهور وبحوزته المضبوطات "جهاز لاسلكي"، "كارنية صادر من محافظة القاهرة "حي البساتين"، مبلغ مالي 1170 جنيه.

وبمواجهته بأقوال المجنى عليهم والتحريات اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها باستخدام المضبوطات حوزته بالاشتراك مع المتهم الهارب "خالد محمد على"  وشهرته "عصمت أبو ستيت"، مضيفاً بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا علي المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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