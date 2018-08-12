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سفير الهند بالقاهرة: التجارة بين البلدين حققت 3.68 مليار دولار هذا العام

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:00 م
سفير الهند بالقاهرة: التجارة بين البلدين حققت 3.68 مليار دولار هذا العام جانب من المؤتمر الصحفى لسفير الهند
كتب: هانى محمد
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قال راهول كولشيرات، سفير الهند لدى القاهرة، إن التجارة الثنائية بين البلدين حققت زيادة كبيرة هذا العام، حيث سجلت 3.68 مليار دولار أمريكى، مشيرًا إلى أن مصر لديها موقع مهم ومتميز جدا فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف السفير الهندى الجديد، فى أول مؤتمر صحفى له منذ وصوله إلى القاهرة، أن موقع مصر المتميز يجعلها مكان جاذب للاستثمارات من جميع دول العالم، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الهندية ضاربة بجذورها فى التاريخ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار الهند مرتين حتى الآن ما يدل على قوة العلاقات بين البلدين.

وأشار راهول كولشيرات إلى أن هناك العديد من الشركات الهندية تفكر فى التوسع فى السوق المصرى، حيث تعتبر مصر بوابة لهذه القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع السفير الهندى: أن مصر انضمت مؤخرًا إلى التحالف الدولى للطاقة الشمسية، وهناك مشاريع كثيرًا الفترة المقبلة فى ما يخص الطاقة الشمسية، مؤكدا أنه التقى مع وزير الكهرباء المصرى فى أول زيارة له لمصر للتعرف على برنامج الحكومة المصرية بمجال الطاقة، مؤكدًا أن هناك تركيز كبير للتعاون مع الهند، حيث أن الهند لديها خبرة كبيرة فى مجال الطاقة.

وحققت الصادرات الهندية إلى مصر زيادة بنسبة 15.5 %، عام 2017/2018، بينما ارتفعت واردات الهند من مصر أيضا بنسبة 11.3%.

ومن المقرر أن تحتفل الهند الأيام المقبلة بالعيد القومى للاستقلال، كما هنأ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك.


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