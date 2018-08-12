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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتوعد الفاسدين بالضرب بيد من حديد

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:44 ص
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتوعد الفاسدين بالضرب بيد من حديد الوزير محمد عرفان
كتب محسن البديوى
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استعرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراحل إنشاء متحف سوهاج القومى، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للحفاظ على الصعيد، وتنميته وتشجيع السياحة النيلية به.

وأضاف رئيس الرقابة الإدارية:"الهيئة تقدر دور الدولة والحكومة، وتجدد العهد باستمرار دعمها لكافة مؤسسات الدولة، وستضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين فى كافة القطاعات، وتدعم برامج الإصلاح لتحسين الأداء".

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم وضع حجر الأساس لمتحف سوهاج عام 1989، حتى صدرت توجيهات الرئيس باستكمال المشروع، وتم الانتهاء من إنشائه على مساحة 870 متر مربع، بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه.

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن إجراء مراجعة ميدانية دقيقة لكافة المخازن، كما تم إنشاء مخازن استراتجية لنقل الآثار إليها، معقبًا :"مصر دولة فتية تقف بجانب شبابها الواعد وتسعى لتأمين مستقبله".

كما تحدث عن إنشاء المتحف الكبير، قائلًا إنه الأكبر فى العالم، حيث يقام على مساحة 117 فدانا، ويستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، وسيتم افتتاحه خلال 2020، ليكون هرمًا رابعًا شاهدًا على عظمة هذا الشعب.

 

 

 

 


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