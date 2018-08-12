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رئيس "نقل البرلمان" يكشف أسباب غلق قرية الحجاج بنويبع

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:30 ص
رئيس "نقل البرلمان" يكشف أسباب غلق قرية الحجاج بنويبع لجنة النقل
كتب محمد مجدى السيسى
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قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تقرر غلق قرية الحجاج بنويبع فى اجتماع اللجنة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و بحضور اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء سيد العزب مساعد وزير الداخلية لأمن الموانئ، لعدة أسباب أهمها عدم توافر حياة آدمية للحجاج.

وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة خلال تفقدهم للقرية أثناء زيارة نويبع، وجدوا مشكلات لا تتناسب أبداً مع انتظار الحجاج، متابعاً، : " مفيش دورات مياه صالحة، مفيش مصدر للشرب، المراوح مُعطلة، والجو حر جداً ورطوبة لا يتحملها أحد، وعدد من المشكلات الأخرى التى كانت محل نقاش باجتماع المحافظ ودفعتنا لاتخاذ هذا القرار".

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الاجتماع قرر فتح الصالات المكيفة لميناء البحر الأحمر، والميناء بدورها وفرت 1000 كرسى، و استكملت حركة الحجاج بشكل طبيعى، لحين تطوير القرية.


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