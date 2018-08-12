رئيس جامعة دمياط يتفقد إنشاءات المرحلة الثانية

تفقد اليوم السيد محمد دعدور رئيس الجامعة ،إنشاءات المرحلة الثانية ، كما تفقد أيضاَ أعمال انشاءات المباني الإدارية للكليات وأعمال الخرسانات ،حيث أنه الآن يتم صب خرسانات اسقف الدور الثالث علوي لبعض المباني ، بالإضافة الي مبني ادارة الجامعة والذي تم الانتهاء من أعمال الخرسانات لجميع الأدوار بالجناح (أ) ،وجاري الآن أعمال البناء الداخلي للغرف وتجهيزها بأعمال الكهرباء ،

كما قام رئيس الجامعة بإجراء مكالمة هاتفية للمدير التنفيذي للشركة المسئولة ،عن أعمال التشطيبات بالمرحلة الثانية ، مؤكدا عليه ضرورة الالتزام بأنهاء كافة إجراءات التشطيب لتلك المرحة حتي يتثنى للجامعة تشغيل المباني في العملية التعلمية ،مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2018/2019.