رئيس جامعة الزقازيق يكرم 323 من المحالين للمعاش

الشرقية - حمدى عبد العظيم

في احتفال أقامته جامعة الزقازيق اليوم ، كرم الدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة 323 من المحالين للمعاش من العاملين بالجهاز الإداري وذلك بمشاركة الدكتورة ،ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الحليم شاكر أمين عام الجامعة وحضور عدد من عمداء الكليات ومديري العموم .

وخلال كلمته في الاحتفال أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره قائلا : إنه لشرف عظيم لي أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة والأخوات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، الذين بلغوا سن التقاعد مع نهاية يونيو 2018 بعد قضائهم سنوات طويلة حافلة بالبذل والعطاء، من أجل رفعة ورقي جامعة الزقازيق هذه المؤسسة العزيزة على قلوبنا جميعا.

وأضاف إننا نقدر لكم الجهد الذي بذلتموه على حساب صحتكم وراحتكم والوقت الذي قضيتموه على حساب عائلاتكم وأبنائكم أحيانا ،وتفاعلهم مع مختلف التحولات والإصلاحات والنجاحات لرفع اسم جامعة الزقازيق عاليا بين الجامعات ونجاح منظومتها التعليمية والبحثية والخدمية، لخدمة وتنمية المجتمع الشرقاوي بصفة خاصة ومجتمعنا الأكبر مصر بصفة عامة .

كما وقع الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق اليوم بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعة والدكتور عاشور أحمد غمري رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار ممثلا عن الهيئة وذلك بحضور الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة السابق والمفوض باختصاصات ومهام خدمة المجتمع وتنمية البيئة حاليا والدكتور عبد المنعم نافع عميد كلية التربية والدكتور أبو المجد الشوربجي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.محمد عبد الله مدير وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق .

وصرح عبد الباري بأنه قد تم أيضا اعتماد بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وكلية التربية مشيرا إلي هذا التعاون يأتي إيمانا بدور الجامعة بمختلف كلياتها في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القضايا القومية وعلى قمة أولوياتها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري .