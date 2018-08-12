رئيس الوزراء الأردنى: لا تهاون فى محاربة الإرهاب

عمان أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الدكتور الأردنى عمر الرزاز، أنه لا تراجع ولا تهاون فى ضرب الإرهاب بكل أشكاله وفى كل مواقعه ، مشددا على أن الإرهابيين ليسوا بمنأى عن أعين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، التى تقف لهم ولمخططاتهم بالمرصاد وتعمل على إفشالها قبل أن تبلغ مرادها.

جاء ذلك خلال تقديم الرزاز واجب العزاء لذوى الشهداء الذين قضوا فى التفجير الإرهابى فى مدينة (الفحيص) والعملية الأمنية فى مدينة (السلط) التى استهدفت الخلية الإرهابية المشتبه بتورطها فى تفجير الفحيص.

وأكد الرزاز أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدى وستجتث قوى الشر والظلام، مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

وأشاد بيقظة القوات الأمنية الأردنية، واصفا إياها بأنها لعبت دورا كبيرا فى الحد من نسبة الخسائر البشرية والمادية، مثمنا الجهود الاستخباراتية الكبيرة التى بذلتها الأجهزة الأمنية فى مجال حماية الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم.

وقال إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، سيبقى عصيا على الأشرار، لافتا إلى أن قوى الشر والظلام ستندحر وأن الإسلام وقيمه السمحة المعتدلة ستنتصر على قيم الكراهية والتكفير والفكر الظلامي.