video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الأردنى: لا تهاون فى محاربة الإرهاب

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:54 م
رئيس الوزراء الأردنى: لا تهاون فى محاربة الإرهاب عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردنى
عمان أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الدكتور الأردنى عمر الرزاز، أنه لا تراجع ولا تهاون فى ضرب الإرهاب بكل أشكاله وفى كل مواقعه ، مشددا على أن الإرهابيين ليسوا بمنأى عن أعين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، التى تقف لهم ولمخططاتهم بالمرصاد وتعمل على إفشالها قبل أن تبلغ مرادها.

جاء ذلك خلال تقديم الرزاز واجب العزاء لذوى الشهداء الذين قضوا فى التفجير الإرهابى فى مدينة (الفحيص) والعملية الأمنية فى مدينة (السلط) التى استهدفت الخلية الإرهابية المشتبه بتورطها فى تفجير الفحيص.

وأكد الرزاز أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدى وستجتث قوى الشر والظلام، مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

وأشاد بيقظة القوات الأمنية الأردنية، واصفا إياها بأنها لعبت دورا كبيرا فى الحد من نسبة الخسائر البشرية والمادية، مثمنا الجهود الاستخباراتية الكبيرة التى بذلتها الأجهزة الأمنية فى مجال حماية الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم.

وقال إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، سيبقى عصيا على الأشرار، لافتا إلى أن قوى الشر والظلام ستندحر وأن الإسلام وقيمه السمحة المعتدلة ستنتصر على قيم الكراهية والتكفير والفكر الظلامي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يؤكد انتهاء العمليّة الأمنيّة فى السلط واستمرار تمشيط المنطقة

رئيس الوزراء الأردنى

الأردن

أخبار الأردن

محاربة الإرهاب




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة