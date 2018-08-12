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حبس عاطل ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش وسلاح نارى فى حلوان

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:13 م
حبس عاطل ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش وسلاح نارى فى حلوان حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل، ٤ أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى، حيث تم القبض عليه وبحوزته ما يقرب من نصف كيلو من مخدر الحشيش وسلاح نارى محلى الصنع.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ر.ع" ٢٥ سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم؛ وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وأمكن بإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليه وعثر بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش وزنت ما يقرب من ٦٠٠ جرام وسلاح نارى محلى الصنع.
 
وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن النفس، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

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