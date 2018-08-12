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حبس عاطلين لسرقتهما أسلاك كهربائية بمدينة بدر 4 أيام

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:20 م
حبس عاطلين لسرقتهما أسلاك كهربائية بمدينة بدر 4 أيام اسلاك كهرباء - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة أسلاك كهربائية بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت ضباط مباحث القاهرة قد تمكنوا بقيادة اللواء أشرف الجندى مدير المباحث،  من القبض على عاطلين بعد سرقتهما أسلاك كهربائية بمدينة بدر.

وتعود الواقعة  إلى أنه أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بالقول الأمنى 161 لاسلكى بطريق السويس دائرة قسم شرطة بدر وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كل من "فايز م، 30 سنة" عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2186 لسنة 2016م بدر "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن، و"محمد س، 25 سنة" عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى " سرقة " بإجمإلى حبس 9 شهور، حال استقلالهما دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "مستأجرة وغير مبلغ بسرقتها" وعثر بحوزتهما على 17 متر كابل كهربائى "خاص بأعمدة الإنارة "، 25 كيلو من حديد التسليح، مقص حديدي، جاكوش، منشار.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة قطع الحديد والكابل الكهربائى من منطقة الإنشاءات الخاصة بكوبرى الروبيكى وذلك بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


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