جامعة المنصورة تستقبل 576 مدمنا من سن 20 لـ 60 بنسبة شفاء 99% فى ثلاثة شهور

الدقهلية شريف الديب

ناقش الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، مع الدكتورة هالة البرعى رئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب، تقريرا عن نشاط وحدة علاج الإدمان بقسم الطب النفسى وعدد الحالات التى تم علاجا ومعدلات ونسبة الشفاء، وتم افتتاح وحدة علاج الإدمان بقسم الطب النفسى بتاريخ 3/4/2018، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وعمر عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل باستقبال حالات الإدمان بالعيادة الخارجية ودخولهم للقسم الداخلى من محافظة الدقهلية وبعض محافظات الدلتا.

كما تم مناقشة تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لتقديم خدمات إرشادية ووقائية وتوعوية لطلاب الجامعة لتنفيذ دبلومة مهنية لمكافحة الإدمان لخريجى قسمى علم الاجتماع وعلم النفس من كليات الآداب وكذلك كليات الخدمة الاجتماعية.

واستعرضت الدكتورة هالة البرعى رئيس قسم الطب النفسى والمشرف على الوحدة، من واقع الإحصائيات خلال الثلاثة شهور الماضية "مايو، يونيو، يوليو" أن الوحدة استقبلت مترددين بالعيادة الخارجية عدد يصل إلى 576 مريض إدمان من سن 20 سنة إلى 60 سنة بنسبة شفاء 99% وتم استقبال بعض الحالات الذين تم علاجهم بالعيادة الخارجية فى سن يتراوح ما بين 11 إلى 16 سنة وكذلك تم علاج حالات نساء وفتيات.

وأكدت الدكتورة هالة البرعى أن الوحدة تستقبل جميع مرضى الإدمان من مختلف الأعمار ونوعية الإدمان ويتم علاجهم إلى درجة التعافى ومتابعتهم لمدة 3 شهور بعد الخروج مع وجود برنامج تأهيلى لهم حتى كامل تعافيهم ورجوعهم إلى أهلهم وشفائهم.

كما ذكرت الدكتورة هالة البرعى، أن هناك أنواع خطيرة من المواد المخدرة وصلت إلى مصر فى الفترة الأخيرة مثل الزومبى وStroka، وأنها تبذل قصارى جهودها لمحاولة توعبة العامة وتخصيص ندوات ومؤتمرات لتثقيف الأهالى عن طرق الوقاية من الإدمان ومعاملة الأبناء لحمايتهم من هذا الداء.

وتضيف الدكتورة هالة البرعى رئيس قسم الطب النفسى أنها تأمل بالتوسع فى مركز الطب النفسى ليشمل أدوار خاصة بعلاج الإدمان للمراهقين والنساء والفتيات والإدمان المصحوب بالأمراض النفسية.