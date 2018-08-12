تعليم كفر الشيخ: 2162 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ،بحضور هناء شهاب، وكيل المديرية، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذى، ومحمد السبكى مدير عام التعليم الفنى، وسلامة الويشى مديرعام التعليم العام، وصلاح فهمى، مدير عام مكتب وكيل الوزارة، وجميع مديرى الإدارات التعليمية..

وشددت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على عدم التعامل مع أى جهة خارجية إلا بعد العرض عليه ، وطالبت بإعداد تقرير مفصل حول ما اتخذه اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ من إنهاء الندب أوإلحاق أو مأمورية لجميع معلمى المواد الثقافية من دواوين الإدارات

ووجهت وكيل الوزارة بإنهاء أعمال الصيانة،وإعداد تقرير حول استلام الكتب الدراسية، وصيانة التخت والمقاعد وسلامة جميع المرافق بالمدارس، ونظافة الأسطح، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات، وتطهيرها ،والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة وصلاحيات، وتحديد السجلات الخاصة لبدء العام الدراسى الجديد، وتوزيع العمل على جميع العاملين بالمدارس، وإعلان الجداول الدراسية ،استعداداً للعام الدراسى الجديد .

كما وجهت بمتابعة وضع مقاعد الأطفال والتلاميذ بالحضانة وبالصف الأول الابتدائى حسب النظام الجديد الذى تتبنه الوزارة بتعليمات الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وتشهد 2162 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ منهم 63 مدرسة جديدة فى مراحل التعليم المختلفة، "ثانوية عامة، وفنية، وإعدادية، وإبتدائية"، على مستوى 13 إدارة تعليمية فرعية بمدن ومراكز المحافظة، جاهزة، لاستقبال 737 ألف و662 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد ، منهم 49 ألف 735 طفل وطفلة برياض الأطفال،و391 ألف و452 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية ، و157 ألف و81 طالب وطلاب بالمرحلة الإعدادية ،و53 ألف و307 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية ، و86 ألف و87 طالب وطالبة بالتعليم الفنى ،كما ستبدأ الدراسة بعدد 63 مدرسة جديدة وتستكمل هذا العام افتتاح 62 مدرسة أخرى تباعاً خلال العام فور الإنتهاء منها على مستوى الإدارات التعليمية.