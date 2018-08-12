تعرف على 15 معلومة عن "الشباب المصرى".. أهمها 12.3% من الأسر يرأسها شباب

كتبت هبه حسام

يحتفل العالم فى يوم 12 أغسطس من كل عام، باليوم العالمى للشباب، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً دولياً للشباب.

منذ عام 2016 والشباب على رأس أولويات الدولة فى مصر، حيث أقرت الدولة منذ هذا العام عقد مؤتمر وطنى للشباب، على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الشباب والدولة.

تحرص الدولة المصرية على عقد المؤتمر الوطنى للشباب بدورية ثابتة، منذ عام 2016، كان آخرها الدورة السادسة والتى عقدت خلال شهر يوليو الماضى بجامعة القاهرة بمشاركة 3 آلاف شاب.

وبمناسبة اليوم العالمى للشباب والذى يحتفل به اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018 على مستوى كل دول العالم، وفى إطار اهتمام الدولة المصرية -بشكل خاص- بالشباب، ننشر 15 معلومة عن الشباب المصرى، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء..

1- بلــغ عــدد الأســـر التى يرأسها شبــاب ما يزيد عن 2.8 مليون أسرة بنسبة 12.3% من إجمالى الأســر المصرية.

2- بلغت نسبة الشباب فى الفئة العمرية من 18-29 المشتغلين بعمل دائم 49% بنهاية عام 2017، (48,6% ذكور، 50,2% إناث).

3- بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 25%، منهم (20% ذكور، 42,2% إناث).

4- بلــــغت نسبـة الشبــاب المشــتركين فى التأمينات الاجتماعية 26,1% من إجمالى العاملين، منهم (22,7 % ذكور،37,9% إناث).

5- بلــغت نسبــة الشــباب المشتركين فى التأمـــين الصحى 18,5% من إجمالى العاملين، منهم (14,6% ذكور، 31,9% إناث).

6- بلغ معدل البطالة بين الشباب 25,7%، منهم (20,5% ذكور، 38,7% إناث).

7- بلــغ عــدد الشبــاب فى الفئة العمرية (18 ـ 29سنة)، وفقا لتقديرات السكان للعام الحالى، 20,2 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالى عدد السكان.

8- بلغت نسبة الشباب الذكور من جملة عدد السكان الشباب فى الفئة العمرية من 18-29 عام 50,6% وفقا لتقديرات السكان لعام 2018، مقابل 49,4% إناث.

9- بلــغت نسبة الأميــة بين الشباب فى الفئة العمريــة (18 ـ 29 سنة) 16% من إجمالى عدد الشبــاب، منهم (13,5% ذكور، 18,5% إناث).

10- بلغت نسبة الشباب المستخدمين للحاسب الآلى فى الفئة العمرية من 18- 29 عام 44,6%، وترتفع تلك النسبة بين الذكور عن الإناث.

11- سجــلت محافــظة القــاهرة أعلــى نسبــة للشباب مستخدمى وسائــل تكنــولوجيا المعلومات بـ 13.5%.

12- سجلت محافظات الحدود أقل نسبة وهى لا تتعدى الواحد الصحيح.

13- بلغت نسبة الشباب المستخدمين للهاتف المحمول 84.5% من إجمالى عدد الشباب فى عمر 18- 29 عام، منهم "87,9% ذكور، 81,1% إناث".

14- بلغت نسبة مساهمة الشباب فى الفئة العمرية (18 -29 سنة) بقوة العمل 46,1% بنهاية عام 2017، منهم (63,4% ذكور، 27,5% إناث).

15- من إجمالى الشباب المساهمة بقوة العمل خلال 2017 يوجد 9,1% أميين، و43,8% حاصلين على مؤهل متوسط، و24,2% منهم حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى.