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تعرف على وظيفة ومكونات الاحتياطى الأجنبى لمصر وأرصدته الحالية

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:00 ص
تعرف على وظيفة ومكونات الاحتياطى الأجنبى لمصر وأرصدته الحالية البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديره البنك المركزى المصرى، لمستوى غير مسبوق، بـ44.3 مليار دولار، من مستوى 36.1 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بالاحتياطى.

يتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، بالإضافة إلى الذهب، وحقوق السحب الخاصة.

وظيفة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

القطاعات المدرة للعملة الصعبة المكونة للاحتياطى الأجنبى هى الصادرات والسياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.

تسجل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 44.3 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2018.

ارتفعت أرصدة الاحتياطى الأجنبى بنحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة من نهاية أغسطس 2017، إلى نهاية يوليو 2018.

حجم الاحتياطى الحالى يكفى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

ينتهج خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

 

 


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