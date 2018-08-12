تعرف على شروط حصول المضارين من الارهاب على مسكن بشمال سيناء

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء شروط توفير مسكن بديل، لجميع أبناء المحافظه المضارين من الإرهاب .

وبحسب بيان المحافظة الشروط هى:

- يوفر المستحقين صورة بطاقه الرقم القومي و شهادات ميلاد الأبناء .

- مستند يدل على محل الإقامة " إيصال كهرباء إيصال مياه إيصال تليفون إيصال غاز"

- يبدأ الإعلان من 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر لمدة 15 يوما.

- يبدأ تقديم الطلبات يوم 14 أغسطس في مقر نقابة المعلمين بالعريش و مقر مركز مدينه بئر العبد.

- للمتواجدين خارج المحافظة يتم تلقى الطلبات في مقر نقطة الاتصال بالتجمع بالتنسيق مع لجنه المحافظة برئاسة سعيد عرادة و عدلي اليماني.