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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:36 م
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تعرف على شروط حصول المضارين من الإرهاب على مسكن بشمال سيناء

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:54 م
تعرف على شروط حصول المضارين من الإرهاب على مسكن بشمال سيناء محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء شروط توفير مسكن بديل، لجميع أبناء المحافظه المضارين من الإرهاب.
 
وبحسب بيان المحافظة فإن الشروط هى:
 
- يوفر المستحقين صورة بطاقه الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء .
- مستند يدل على محل الإقامة " إيصال كهرباء إيصال مياه إيصال تليفون إيصال غاز" 
- يبدأ الإعلان من 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر لمدة 15 يوما.
- يبدأ تقديم الطلبات يوم 14 أغسطس في مقر نقابة المعلمين بالعريش و مقر مركز مدينه بئر العبد.
- للمتواجدين خارج المحافظة يتم تلقى الطلبات في مقر نقطة الاتصال بالتجمع بالتنسيق مع لجنه المحافظة برئاسة سعيد عرادة و عدلي اليماني.
 
 
 
 
 
 
 

 


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