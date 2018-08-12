تعرف على رأى التعليم العالى حول أنباء منع الاختلاط بين الشباب والبنات بالجامعات

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول صدور قرار رسمى بمنع الاختلاط فى الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسى الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات فى الأسبوع.
وأوضحت الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، كما أكدت أنه لم يصدر أى قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا، ويتم التعامل الفورى من جانب رؤساء الجامعات مع أى خروج عن الأعراف الجامعية، وأن الجامعات المصرية تشهد حالياً تطويراً كبيراً، وتتعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، مؤكدة على أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعى لتخريج كوادر من الشباب المصرى على مستوى متميز من الاستعداد العلمى والفنى ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
وتناشد الوزارة المواقع الإلكترونية ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتسبب ذلك فى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
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بواسطة:
احمد
لماذا؟
لماذا الخبر مجرد شائعات وغير صحيح؟ لماذا لايكون صحيح؟ اللي ضبعنا اجتماعيا ودينيا هو الاعراف الدولية المعمول بها في الدول الاخري. احنا مجتمع عربي مسلم ومسيحي لنا اعرافنا الخاصة. لايصلح لنا الا ما تربينا عليه؟ لماذا لا تعمل الجامعات الدولية بأعراف جامعاتنا؟ لأننا ليس لنا عرف وشخصية ثابتة . اننا مجرد ناقلون ومقلدون حتي رسالات الدكتوراة معظمها مترجم من الجامعات الاخري.