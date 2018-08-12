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تعرف على خطة مديرية الصحة ببنى سويف خلال عيد الأضحى المبارك

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:03 م
تعرف على خطة مديرية الصحة ببنى سويف خلال عيد الأضحى المبارك دكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الاضحى المبارك من خلال توفير أدوية ومستلزمات،أكياس الدم ومشتقاته،زيادة عدد الأطباء النوبتجيين،جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة،التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل فى حالات الطوارئ،التأكد من جاهزية شبكة الغازات،المرور الدورى الصباحي والمسائى على جميع المنشأت الصحية،التنسيق الدائم مرفق الاسعاف.
 
واضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له تكثيف حملات المرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظها،عمل حملات مشتركة مع قسم مباحث التموين والطب البيطرى،التأكد من توافر الاشتراطات الصحية للمنشأت الغذائية،تشديد الرقابة على الباعة الجائلين وعلى سيارات نقل اللحوم بمشتقاتها من المجازر إلى محلات الجزارة-إجراء التقصى الوقائى لحالات التسمم الغذائى-الإشراف على جميع عمليات المياه،توفير الطعوم الخاصة بالحجاج،عمل غرفة وقائية بجميع الإدارات الصحية وتواصلها مع الغرفة الوقائية بالمديرية للإبلاغ بأى حدث طارئ.
 
 

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