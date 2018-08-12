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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:16 م
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تراجع الاعتداء على اللاجئين ومراكز الإيواء فى ألمانيا

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:51 م
تراجع الاعتداء على اللاجئين ومراكز الإيواء فى ألمانيا ميركل
رويترز
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أظهرت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد ، أن عدد الاعتداءات العنيفة على اللاجئين ومراكز إيواء طالبى اللجوء فى ألمانيا تراجع بحدة خلال النصف الأول من العام الحالى.

ووفقا للإحصاءات سجلت الشرطة 704 من تلك الحوادث فى الفترة من يناير إلى يونيو ، وهو ما يزيد قليلا عن ثلث الوقائع المسجلة فى النصف الأول من العام الماضي وعددها 1127 اعتداء.

وكشفت البيانات وقوع 77 هجوما على مراكز إيواء طالبى اللجوء و627 هجوما على اللاجئين ، وإصابة 120 شخصا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى.

وتضمنت الجرائم الجنائية الإيذاء البدنى الجسيم وإشعال الحرائق والإضرار بالممتلكات والتحريض ،وأدى وصول ما يربو على مليون لاجئ، معظمهم فروا من مناطق الحروب فى الشرق الأوسط خلال عامي 2015 و2016، إلى زيادة عدد الهجمات على مراكز إيواء طالبى اللجوء فى ألمانيا ، وتراجعت أعداد القادمين الجدد منذ العام الماضى.

 


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