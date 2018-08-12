video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل "فنى كهرباء" على يد زوجته وعشيقها بالجيزة

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:41 م
تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل "فنى كهرباء" على يد زوجته وعشيقها بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط ربة منزل وعشيقها، فى قتل زوج الأولى طعنا بالجيزة. 

وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليه يعمل فنى كهربائى، وأنه متزوج من سيدتين، وأن أحدهما وهى زوجته الثانية  تدعى " ج" 26 عام، ارتبطت عاطفيا بنجار يدعى "م.ط" 25 عام، وكان يتردد على مسكنها فى غياب الزوج، لممارسة الجنس معها طوال 6 أشهر.

وتابعت التحقيقات، أن الزوجة اتصلت بعشيقها فى يوم تنفيذ الجريمة فى الخامسة فجرا، واتفقت معه على التخلص من زوجها بقتله.

وتابعت أن العشيق استغل نوم المجنى عليه، وانهال عليه طعنًا بسلاح أبيض، حيث سدد له 20 طعنة نافذة بأماكن متفرقة من جسده، ومن ثم استعان بصديقه الذى أحضر تروسيكل، وحملا جثته إلى مكان العثور عليها أسفل كوبرى القصبجى، قبل الإيقاع بهما واعترافهما بتفاصيل الجريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد صديقه بسبب المزاح فى حدائق القبة

تجديد حبس صبى قتل والدة صديقه بعد حملها منه سفاحا بالمرج 15يوماً

قتل

خلافات زوجية

ربة منزل تقتل زوجها

خيانة زوجية

اخبار الحوادث

حوادث




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة