تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل "فنى كهرباء" على يد زوجته وعشيقها بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط ربة منزل وعشيقها، فى قتل زوج الأولى طعنا بالجيزة.

وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليه يعمل فنى كهربائى، وأنه متزوج من سيدتين، وأن أحدهما وهى زوجته الثانية تدعى " ج" 26 عام، ارتبطت عاطفيا بنجار يدعى "م.ط" 25 عام، وكان يتردد على مسكنها فى غياب الزوج، لممارسة الجنس معها طوال 6 أشهر.

وتابعت التحقيقات، أن الزوجة اتصلت بعشيقها فى يوم تنفيذ الجريمة فى الخامسة فجرا، واتفقت معه على التخلص من زوجها بقتله.

وتابعت أن العشيق استغل نوم المجنى عليه، وانهال عليه طعنًا بسلاح أبيض، حيث سدد له 20 طعنة نافذة بأماكن متفرقة من جسده، ومن ثم استعان بصديقه الذى أحضر تروسيكل، وحملا جثته إلى مكان العثور عليها أسفل كوبرى القصبجى، قبل الإيقاع بهما واعترافهما بتفاصيل الجريمة.