تحرير 1422 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى شوارع الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1422 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت467 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و65 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و69 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز18 سيارة و146 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و51 مخالفة تحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و42 رخصة لمخالفة البيئة، و106 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير و34 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و28 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 70 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و18 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 9 سيارات متروكة و48 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و21 مخالفة مواقف عشوائية و35 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.