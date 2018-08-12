video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1422 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:48 م
تحرير 1422 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى شوارع الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1422 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت467 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و65 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و69 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز18 سيارة و146 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و51 مخالفة تحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و42 رخصة لمخالفة البيئة، و106 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير و34 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و28 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 70 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و18 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 9 سيارات متروكة و48 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و21 مخالفة مواقف عشوائية و35 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو فى الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة