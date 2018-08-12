تحرير 1288 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، اليوم حملة مكبرة من إدارة المرور بنطاق مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية وبرئاسة قيادات المديرية لضبط الشارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1288 مخالفة متنوعة، شملت 101 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 68 سيارة بدون رخصة قيادة، 59 سيارة بدون رخصة تسيير، 39 حالة ضبط توك توك وتسليمه، 6 توك توك بدون لوحات، 17 دراجة نارية بدون لوحات، و 987 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.

كما شنت المديرية حملة مكبرة على المواقف العشوائية بدائرة المديرية وذلك لمتابعة الحركة بكافة وسائل النقل والمواصلات وتكثيف الحملات المرورية على كافة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس ولمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات مواقف عشوائية و انتظار خاطئ، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة، و17 مخالفة موقف عشوائى.

كما تم إطلاق حملة أمنية مكبرة ضمت رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة ووحدة مباحث المركز بالظهير الصحراوى بمركز السادات وشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الحملة عن فحص 8 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 38 شخص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 27 شقة مفروشة و58 شخص جنائى من قاطنيها بالبر الشرقى دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم و 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.