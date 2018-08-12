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الأحد، 12 أغسطس 2018 09:20 ص
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تجمع للنازيين الجدد فى واشنطن بعد عام من حوادث شارلوتسفيل

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:20 ص
تجمع للنازيين الجدد فى واشنطن بعد عام من حوادث شارلوتسفيل ترامب
أ ف ب
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يتظاهر مئات من مؤيدى النازيين الجدد أمام البيت الأبيض فى واشنطن الأحد فى تجمع يجرى وسط أجواء من التوتر الشديد ، بعد عام من أعمال العنف التى شهدتها مدينة شارلوتسفيل وشكلت رمزا ليمين متطرف تعزز بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

وسمحت السلطات لمنظمة "يونايت ذى رايت" توحيد اليمين التى كانت وراء تجمع شارلوتسفيل، بحشد حوالي 400 شخص فى ساحة لافاييت أمام مقر الرئاسة اعتبارا من الساعة 17,30 ولساعتين فقط.

ونشرت قوات أمنية كبيرة لمنع وقوع أى صدامات بين المتظاهرين ومشاركين فى تظاهرة مضادة ستنظم فى المكان نفسه ، وكان منظم التظاهرة السابقة جيسن كيسلر طلب تنظيم تجمع جديد فى شارلوتسفيل، لكن البلدية رفضت طلبه فالبلدة الصغيرة الواقعة فى فيرجينيا لا تريد تكرار ما حدث فى 12 اغسطس 2017.

وبعد خروج تظاهرة للاحتجاج على خطة للبلدية بإزالة تمثال لروبرت اى لى، الجنرال الذى يرمز إلى الاتحاد الكونفدرالى، وقعت صدامات العام الماضى بين متظاهرين يؤمنون بتفوق البيض وآخرين مناهضين للعنصرية.

ودهس أحد المتظاهرين المؤيدين للنازيين الجدد حينذاك بسيارته حشدا من المتظاهرين ضد العنصرية ما أدى إلى مقتل سيدة فى الثانية والثلاثين من العمر وجرح 19 شخصا آخرين.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوسر "نعرف أن الناس سيأتون إلى واشنطن الأحد بهدف وحيد هو صب كراهيتهم" ، لكنها أكدت أن الأمر لا يتعلق بمنع الحدث لأن التعديل الأول للدستور الأميركى يحمى حرية التعبير.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السبت إدانته "لكافة أشكال العنصرية" ، وكتب فى تغريدة أن "أعمال الشغب فى شارلوتسفيل تسببت بموت لا معنى له وانقسامات قبل عام" ، وأضاف "علينا أن نتحد كأمة أدين جميع أشكال العنصرية والعنف السلام لجميع الأميركيين!"

 


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البيت الأبيض

واشنطن

مدينة شارلوتسفيل




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