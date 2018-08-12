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تجديد حبس 8 من أعضاء الالتراس 15يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:05 م
تجديد حبس 8 من أعضاء الالتراس 15يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الالتراس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.
 

والمتهمون المحبوسون كل من: مروان شورى وفيصل حاتم وشادى غنيم ورأفت حماده وحسام أبوالكرامات وعمار محمد وعمرو محمد وإسلام أحمد، ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 


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