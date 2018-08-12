تأجيل محاكمة عامل بالمقابر وزوجته لاتهامهما بقتل طفلة لـ 17 أكتوبر

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، دائرة منشأة ناصر، بتأجيل محاكمة 3 متهمين فى قتل طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر، لجلسة 17 أكتوبر القادم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، هانى ربيع، وصلاح الشربين، وسكرتارية عامر على، ومدحت عبد الرشيد.

اتهمت النيابة العامة "شيماء. م"، وزوجها "ممتاز. ع"، عامل بالمقابر، بأن قام الزوج بضرب المجني عليها، الطفلة "غزل.أ"، عمدًا غير قاصد قتلها، ولكنه أفضى إلى موتها، وكان ذلك على إثر بكائها، فأحدث لها إصابة بالوجه، وبأماكن متفرقة بالجسم، فأودت بحياته فى الحال، وتم ضبطه وبحيازته حشيش، وترامادول بقصد التعاطى.

أما المتهمة فحال كونها والدة الطفلة المجنى عليها أهملت فى رعايتها وتركها للمتهم "الزوج"، دون إرضاعها، مما ترتب على ذلك تعريض حياتها للخطر، كما ساعدت المتهم فى إخفاء جثمان الطفلة، حتى لا يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها.