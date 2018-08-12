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بحضور السيسى.. فيديو.. بدء حفل افتتاح قناطر أسيوط الجديدة بقراءة القرآن الكريم

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:20 ص
بحضور السيسى.. فيديو.. بدء حفل افتتاح قناطر أسيوط الجديدة بقراءة القرآن الكريم الشيخ خالد الجارحى فى حفل افتتاح قناطر أسيوط الجديدة
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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بدأ حفل افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بقراءة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتعد قناطر أسيوط الجديدة،  ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل، بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى، وبلغت تكلفة إنشاء القناطر الجديدة 6 مليارات جنيه، وقام بتنفيذها اتحاد شركات عالمية ووطنية.

وتسهم القناطر الجديدة فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون و650 ألف فدان، بـ 5 محافظات، وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى، كما يشمل المشروع محطة كهرباء كهرومائية تنتج 32 ميجاوات، بحوالى 100 مليون جنيه سنوياً.

يشار إلى أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل عند الكيلو 545,00 على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر القديمة، والتى تخطى عمرها المائة عام، وتتكون من 2 هويس ملاحى بالناحية اليمنى من نهر النيل، و8 فتحات عرض 17 مترا مزودة  ببوابات نصف قطرية، موزعة على 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء، و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء، تسمح بمرور التصرفات المائية على مدار العام وفقاً لمختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات، بالإضافة إلى تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها، و تغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والغلق، وكوبرى أعلى القنطرة مكون من 4 حارات حمولة 70 طنا لربط شرق وغرب النيل، وأيضاً تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى الواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية فى مساحة (1.65 مليون فدان) وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.

 


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