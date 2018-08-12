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بالأسماء.. "الداخلية" تلقى القبض على 9 إرهابيين فى ضربة أمنية جديدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:43 م
بالأسماء.. "الداخلية" تلقى القبض على 9 إرهابيين فى ضربة أمنية جديدة ضبط إرهابيين - أرشيفية
كتب أحمد متولى
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باشرت النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع 9 متهمين من العناصر الإرهابية، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم مؤخرًا، لضلوعهم فى ارتكاب أنشطة عدائية، وانتمائهم لجماعات وخلايا مسلحة متهمة بالتورط فى عدة قضايا.

 

المتهمون هم كل من: "عمرو أحمد عبد العظيم، ووائل عيسى رمضان، وأحمد على أبو المجد، وأمين صابر أمين موسى، ومحمد إبراهيم محمد إسماعيل، وحسن أحمد عباس إبراهيم، ومحمد مصطفى عبد الكريم بيومى، وعبد الرحمن صالح محمد رضوان، وعلى طه محمد طه".

 

وذكرت مصادر قانونية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العناصر الإرهابية المحالة للنيابة مؤخرا تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتورط فى وقائع تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

 


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