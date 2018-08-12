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انطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب بالإسماعيلية.. اليوم

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:00 ص
انطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب بالإسماعيلية.. اليوم سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب، اليوم الأحد، بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وشباب المديرية والمحافظة والقيادات التنفيذية، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمى للشباب بجميع المحافظات.

وأشار عبد الحليم، إلى أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يتقدم المسيرة الشبابية من أمام ديوان النورس مرورا بالكورنيش، حتى قاعة كريستاله.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظ الإسماعيلية سوف ينظم حوارا مع شباب المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية، وسوف يتم عرض نماذج ناجحة إيجابية مضيئة للشباب فى مختلف المجالات، وذلك بمثابة رسائل إيجابية تؤكد على أن هناك خطوات ثابتة وواضحة للنجاح، ومساهمة الدولة من خلال المشروعات القومية التى تساهم فى تقدم عجلة التنمية وبناء المستقبل بأيدى مصرية، ويساهم هذا الحوار فى ترسيخ قيمة الولاء والانتماء للوطن عند الشباب.

 


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