مانشستر (أ ش أ)

بدأت الشرطة البريطانية المسلحة فى الانتشار بشكل كبير فى مدينة مانشستر وخاصة فى شارع "كليرمونت" بعد تقارير عن إطلاق نار فى وقت مبكر فجر اليوم.

كانت الشرطة قد أعلنت إصابة عشرة أشخاص فى إطلاق نار بالمدينة، واصفة الواقعة "بالهجوم الخطير".

وقالت كبيرة المحققين ديبى دولى :"لدينا حاليا عدد من الأشخاص فى المستشفى كلهم يعالجون من إصابات مختلفة ولكن لحسن الحظ لا يبدو أن معظم المصابين يعانون من إصابات خطيرة فى هذا الوقت".مضيفة:"يحاول الضباط تحديد مكان وقوع الحادث بالضبط ومن المسئول عن مثل هذا الهجوم الخطير".

ويعمل الضباط حاليا على تحديد موقع إطلاق النار ومن المسئول عنه، حيث قالت دولى "يجرى تفتيش المنطقة بينما نحاول التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس ونقوم بمراجعة الدوائر التلفزيونية المغلقة للحصول على كل الحقائق."

وأرسلت الشرطة قوات إضافية إلى المنطقة ، التى تبعد حوالى ميلين جنوب وسط مدينة مانشستر.



انتشار مكثف لقوات الشرطة البريطانية فى مانشستر بعد حادث إطلاق النار



تأمين الشرطة لموقع الحادث



شرطى بريطانيا



موقع الحادث