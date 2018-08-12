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الأحد، 12 أغسطس 2018 12:24 م
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انتشار مكثف لقوات الشرطة البريطانية فى مانشستر بعد حادث إطلاق النار

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:16 ص
انتشار مكثف لقوات الشرطة البريطانية فى مانشستر بعد حادث إطلاق النار الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
مانشستر (أ ش أ)
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بدأت الشرطة البريطانية المسلحة فى الانتشار بشكل كبير فى مدينة مانشستر وخاصة فى شارع "كليرمونت" بعد تقارير عن إطلاق نار فى وقت مبكر فجر اليوم.

كانت الشرطة قد أعلنت إصابة عشرة أشخاص فى إطلاق نار بالمدينة، واصفة الواقعة "بالهجوم الخطير".

وقالت كبيرة المحققين ديبى دولى :"لدينا حاليا عدد من الأشخاص فى المستشفى كلهم يعالجون من إصابات مختلفة ولكن لحسن الحظ لا يبدو أن معظم المصابين يعانون من إصابات خطيرة فى هذا الوقت".مضيفة:"يحاول الضباط تحديد مكان وقوع الحادث بالضبط ومن المسئول عن مثل هذا الهجوم الخطير".

ويعمل الضباط حاليا على تحديد موقع إطلاق النار ومن المسئول عنه، حيث قالت دولى "يجرى تفتيش المنطقة بينما نحاول التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس ونقوم بمراجعة الدوائر التلفزيونية المغلقة للحصول على كل الحقائق."

وأرسلت الشرطة قوات إضافية إلى المنطقة ، التى تبعد حوالى ميلين جنوب وسط مدينة مانشستر.

انتشار مكثف لقوات الشرطة البريطانية فى مانشستر بعد حادث إطلاق النار
انتشار مكثف لقوات الشرطة البريطانية فى مانشستر بعد حادث إطلاق النار

 

تأمين الشرطة لموقع الحادث
تأمين الشرطة لموقع الحادث

 

شرطى بريطانيا
شرطى بريطانيا

 

موقع الحادث
موقع الحادث

 

وصول الشرطة إلى موقع الحادث
وصول الشرطة إلى موقع الحادث

 


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