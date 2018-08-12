"الوطنية للصحافة" تطالب بصرف دفعة من مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش

كتب محمد السيد

طلبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية القومية صرف دفعة من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات والمحالين للمعاش عن أشهر مارس، أبريل ومايو 2017.

وأرسلت الهيئة للمؤسسات الصحفية القومية الكشوف الخاصة بأسماء من يستحقون صرف مكافأة نهاية الخدمة، تمهيداً لصرفها أوائل الأسبوع القادم وقبل إجازة عيد الأضحى، وناشدت المستحقين بالتوجه إلى مؤسساتهم للحصول على قيمة المكافأة وإخطار الهيئة عن أى تأخير.

وأرسلت الهيئة الاعتمادات المخصصة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهرى يونيو وأغسطس للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، ليتم الصرف أوائل الأسبوع المقبل.