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الأحد، 12 أغسطس 2018 08:13 ص
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الناخبون فى مالى يدلون بأصواتهم فى جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:13 ص
الناخبون فى مالى يدلون بأصواتهم فى جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة انتخابات مالى_ صورة أرشيفية
باماكو (رويترز)
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 يدلى الناخبون فى مالى بأصواتهم، اليوم الأحد، فى جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة التى من المرجح أن يفوز فيها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على منافسه إسماعيل سيسى حتى مع ارتفاع وتيرة العنف العرقى وأعمال العنف التى يقوم بها المتشددون خلال رئاسته.

وحصل كيتا على 41 فى المئة من الأصوات فى الجولة الأولى التى جرت الشهر الماضى مقابل نحو 18 فى المئة لسيسى وهو وزير مالية سابق والزعيم الرئيسى للمعارضة.

وشاب الانتخابات هجمات مسلحة وحوادث أمنية أخرى أدت إلى تعطيل نحو خمس مراكز الاقتراع وقد يؤدى التهديد بوقوع أعمال العنف إلى الحد من مشاركة الناخبين اليوم الأحد.

 


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