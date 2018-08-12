المرشد الإيرانى يوافق على تشكيل محاكم متخصصة فى جرائم الفساد

طهران /أ ش أ/

وافق الزعيم الايرانى أية الله على خامنئى، على الطلب المقدم من السلطة القضائية بتشكيل محاكم متخصصة لمواجهة جرائم الفساد بين المسئولين فى ايران.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الاخبارية الأمريكية الليلة أن خامنئى، أكد على ضرورة إنزال العقاب بشكل عادل وسريع على مرتكبى جرائم الفساد فى البلاد ، وأن تتعامل المحاكم الجديدة مع الفاسدين بكل حازم.

وكانت السلطة القضائية فى ايران قد تقدمت باقتراح الى خامنئى بتشكيل هذه المحاكم المتخصصة فى جرائم الفساد ، على أن تشمل سلطاتها محاكمة كل من يرتكب هذه الجرائم سواء كان من العسكريين أو المسئولين الرسميين ، مع تطبيق عقوبة الاعدام على الجناة.

تجدر الاشارة الى أن السلطات الايرانية إحتجزت خلال الأسبوع الماضى نائب محافظ البنك المركزى السابق بتهمة ارتكاب جرائم فساد.