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الأحد، 12 أغسطس 2018 12:04 م
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المجلس الوطنى الفلسطينى يؤكد دعمه للأردن فى مواجهة الإرهاب

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:11 ص
المجلس الوطنى الفلسطينى يؤكد دعمه للأردن فى مواجهة الإرهاب الشرطة الأردنية - أرشيفية
أ ش أ
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أكد المجلس الوطنى الفلسطينى دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية فى مواجهة الإرهاب الذى تقوده جماعات ضلالية.

وعبر المجلس الوطنى الفلسطينى - فى تصريح صحفى صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد - عن تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردنى الأردنى وقيادته وعلى رأسها الملك عبد الثانى بن الحسين فى حربها ضد من يحاولون النيل من أمن واستقرار الأردن، لأن أمن الأردن واستقراه من أمن فلسطين واستقرارها.

وأكد المجلس أن الأردن سيبقى عصيا على قوى الظلام والتطرف ليظل قلعة حصينة، مشيرا الى قدرة المملكة الأردنية الهاشمية فى التصدى لهذه القوى المتطرفة والانتصار عليها.

وتنفذ قوات الأمن الأردنية منذ أمس عملية مداهمة فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء (تبعد حوالى 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان) يشتبه بتورّطها فى حادثة الفحيص الإرهابيّة التى وقعت أول أمس الجمعة، التى أسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لا تزال مستمرة حتى الآن، القبض على خمسة من أعضاء الخلية الإرهابية، وانتشال ثلاث جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة، وضبط أسلحة اتوماتيكية بحوزة الإرهابيين.

 

 


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