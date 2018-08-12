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المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:28 م
المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم" محمد بديع - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير خالد كامل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

 


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