الليلة.. هلال ذى الحجة يزين سماء مصر والوطن العربى

كتب محمد محسوب

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة، إن هلال شهر ذو الحجة يزين الأفق الغربى لقبة السماء بالمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأحد 12 أغسطس 2018 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة فى حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

وقالت الجمعية فى تقرير لها، إن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعا فى قبة السماء، وخلال الليالى المقبلة يمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليا فى السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأنه القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

وتابع التقرير: "يرجع السبب فى رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحركة تجعل القمر يقطع مسافة نحو الشرق بحوالى نصف درجة وهى تعادل قطره الظاهرى فى الساعة الواحدة أو 12 درجة نحو الشرق كل يوم بالنسبة للشمس و بالمقارنة فإن القمر يقطع حوالى 13 درجة نحو الشرق كل يوم بالنسبة للنجوم .

وبشكل عام فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج فى حوالى 27.3 يوم وهذا يسمى الشهر القمرى النجمى، فى حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس فى حوالى 29.5 يوم ويسمى الشهر القمرى الاقترانى.

وبمراقبة القمر خلال الاسبوعين المقبلين سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية فى السماء الليل حاليا وهى الزهرة والمشترى وزحل والمريخ إلى جانب عدة نجوم براقة.