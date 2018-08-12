القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ا.م" 19 عاما، طالب، ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "خالد.أ.ال" 39 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "إسلام.ب.أ" 17 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.ف.م" 19 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "إسلام.ص.م" 33 عاما عاطل، ومقيم أبوصوير، بحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "مصطفى.أ.ع" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "عبدالسلام.ع.م" 32 عاما عطل، ومقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات