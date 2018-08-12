القبض على 10 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 10 عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "كمال أ" 31 سنة عاطل ومقيم بكفر شبين دائرة مركز شبين القناطر، و"إسلام ص" 22 سنة عاطل ومقيم الزهويين دائرة مركز شبين القناطر، و"وليد أ" 38 سنة عاطل ومقيم عرب النجدى دائرة مركز قليوب، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 450 جنيه ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية ملك الثالث و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائه ومركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم.

كما تم ضبط "أحمد ن" 30 سنة عاطل ومقيم بالمطرية القاهرة وبحوزته 170 قرص مخدر ومبلغ مالى 145 جنيه وهاتف محمول بقصد الإتجار، وضبط "مصطفى ر" 25 سنة عاطل ومقيم بقليوب البلد دائرة قسم قليوب وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وضبط "إبراهيم ر" 28 سنة عاطل ومقيم صنافير دائرة مركز قليوب وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى 1870 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه" بقصد الاتجار، و"عبد المنعم ح" 23 سنة عاطل ومقيم بروض الفرج القاهرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه" بقصد الاتجار.

كما شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1932 مخالفة مرورية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد كلف اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1932 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و215 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 9650 جنيها، وسحب 31 دراجة نارية، وحجز 50 دراجة نارية، كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 46 رخصة وتحصيل 3450 جنيه غرامة.