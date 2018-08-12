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القبض على متهم يجمع مدخرات العاملين بالخارج للاتجار بها بالسوق السوداء

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:05 م
القبض على متهم يجمع مدخرات العاملين بالخارج للاتجار بها بالسوق السوداء أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب:محمود عبد الراضي_دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقيه اللذين يعملان بإحدى الدول العربية بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

ووردت بلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.م.ع ، مواليد 1986 "، يعمل بإحدى الدول العربية، "أحمد.م.ع مواليد 1988 "، يعمل بإحدى الدول العربية، و"سعد.م.ع ، مواليد 1993"، شقيق الأول والثانى، ومقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج.

ويقوم الأخ الموجود بمصر باستلامها وبيعها لراغبى الحصول عليها الذين يقومون بإرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وباستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة.

 


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