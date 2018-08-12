القبض على عاطلان وراء سرقة أسلاك أعمدة إنارة وحديد كوبرى الروبيكى

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعينين بالقول الأمنى 161 لاسلكى، بطريق السويس، بمنطقة بدر، القبض على كلا من "فايز م إ" 30 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات، و"محمد س م" 25 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى "سرقة" بإجمالي حبس 9 شهور.

ومن خلال الفحص تبين أنهما يستقلان دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، مستأجرة وغير مبلغ بسرقتها، وعثر بحوزتهما على 17 متر كابل كهربائي " خاص بأعمدة الإنارة "، 25 كيلو من حديد التسليح، مقص حديدي، جاكوش، منشار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة قطع الحديد والكابل الكهربائى من منطقة الإنشاءات الخاصة بكوبري الروبيكى، وذلك بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.