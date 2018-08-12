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الأحد، 12 أغسطس 2018 07:07 م
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الفيوم تنظم حفلا موسعاً للاحتفال باليوم العالمى للشباب

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:50 م
الفيوم تنظم حفلا موسعاً للاحتفال باليوم العالمى للشباب جانب من الحفل
الفيوم – رباب الجالي
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، حفلاً موسعاً للاحتفال باليوم العالمي للشباب بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من مختلف أنحاء المحافظة.
 
شهد فعاليات الاحتفال المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد نائباً عن الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور بدر رجب ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى حسنى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.
 
و أعرب سكرتير عام المحافظة المساعد، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم الاحتفال كما شكر الشباب المشاركين من مختلف أنحاء المحافظة.
 
وأشار السكرتير العام المساعد،فى تصريحات صحفية ، أن الشباب هم أمل المستقبل وقلب الأمة النابض، وهم أداة التغيير والبناء والتنمية، موضحاً أن الدولة تولي الشباب اهتماماً كبيراً وتحرص على دعمهم وتمكينهم فى مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية لما يمتلكونه من قدرات تؤهلهم للمشاركة فى العمل والبناء ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام.
 
وأكد السكرتير المساعد، أنه يجب على الشباب أن يبنوا أنفسهم ويستمروا فى العمل والكفاح وأن يبذلوا قصاري جهدهم من أجل رفعة الوطن وتحقيق تقدمه. 
 
حفلاً موسعاً للاحتفال باليوم العالمي للشباب بالفيوم
حفلاً موسعاً للاحتفال باليوم العالمي للشباب بالفيوم

حفلاً موسعاً للاحتفال باليوم العالمي للشباب بالفيوم
حفلاً موسعاً للاحتفال باليوم العالمي للشباب بالفيوم

جانب من الحفل
جانب من الحفل

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 


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