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خالد صلاح
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الغرفة التجارية تتلقى 10 طلبات من مستثمرين لإقامة مشروعات بمدينة أسوان الجديدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 08:14 ص
الغرفة التجارية تتلقى 10 طلبات من مستثمرين لإقامة مشروعات بمدينة أسوان الجديدة الغرفة التجارية باسوان
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أكد شعبان الخوجلى، أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، أن الغرفة تلقت نحو 10 طلبات من المستثمرين حول المنطقة الحرة المقرر إقامتها بمدينة أسوان الجديدة حتى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الغرفة حددت لكل متقدم توضيح صيغة عن المشروع الاستثمارى والمساحة المخصصة له وفرص العمل التى يوفرها. 

وأشار أمين عام الغرفة التجارية بأسوان، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، تنتظر توقف طلبات المستثمرين حول المنطقة الحرة الجديدة، وعقب ذلك تقوم بقياس طلبى عن مدى إقبالهم لإقامة هذا المشروع وتحديد المساحة اللازمة لاستيعاب المشروعات المطروحة للبدء فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لبدء تنفيذ المنطقة. 

وكانت الغرفة التجارية بأسوان أعلنت عن منطقة حرة جديدة بمدينة أسوان الجديدة، وبناء عليه تم فتح باب تلقى طلبات المستمرين ورجال الأعمال، لتمكينهم من إطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية وفقا لنظام المناطق الحرة، فيما يتعلق بنظام الإعفاء الجمركى والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.


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