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الأحد، 12 أغسطس 2018 06:46 م
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العثور على جثتى مهاجرين فى غابة بكرواتيا

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:23 م
العثور على جثتى مهاجرين فى غابة بكرواتيا مهاجر- أرشيفية
أ ف ب
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عثر الأحد على جثتى مهاجرين يعتقد أنهما تسللا من البوسنة إلى كرواتيا، العضو فى الاتحاد الأوروبي، فى غابة على بعد حوالى 90 كلم من الحدود، بحسب الشرطة الكرواتية.

وذكرت سينكا ستاروفسكى المتحدثة باسم الشرطة للصحفيين "تم العثور على 12 مهاجراً بينهم اثنان متوفيان"، مضيفة أنه تم العثور عليهم فى غابة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الاحد.

ولم تكشف المتحدثة أى تفاصيل إضافية لجهة عمر المهاجرين وجنسياتهم وسبب الوفاة، واكتفت بالقول أنه يجرى التحقيق حالياً فى الحادث.

وتقدر السلطات البوسنية أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حالياً على أراضيها خصوصا فى بلدتى بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الاوروبى على طول ما يعرف ب"طريق البلقان".

 

 


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