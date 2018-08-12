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الطب الوقائى بقنا: سحب عينات من اللحوم المعروضة للتأكد من سلامتها استعدادا لعيد الأضحى

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:37 م
الطب الوقائى بقنا: سحب عينات من اللحوم المعروضة للتأكد من سلامتها استعدادا لعيد الأضحى
قنا – هند المغربى
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بدأت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة قنا بإشراف الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة حملات مكثفة بالمرور على الثلاجات والمجازر للإطمئنان على المعروض من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد حمدى أنه تم التوجيه بتكثيف حملات المرور على المحلات و الشوادر و المصانع و ثلاجات حفظ اللحوم و التأكد من ان اللحوم المعروضة محتفظة بخواصها الطبيعية و التوجيه بسحب عينات من اللحوم و ارسالها لمعامل  التحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى و توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة فى المنشآت الغذائية التى يتم المرور عليها و توافر الاشتراطات الصحية للعاملين بتلك المنشآت من حيث الشهادات الصحية و النظافة العامة للمكان

 

ولفت حمدى إلى أنه فى حاله وجود أى مخالفات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه مع تشديد الرقابة على الباعة الجائلين و اتخاذ كافه الاجراءات القانونية لتطبيق القرار 707 لسنه 68 بشان المأكولات والمشروبات التى يحظر عليهم تداولها والالتزام باشتراطات نقل اللحوم والاحشاء من المجازر الى محلات الجزارة العامة والالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل اللحوم المجمدة واجزائها وفى حاله المخالفة للاشتراطات فى نقل اللحوم بجميع انواعها يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه

 

وأضاف انه تم التشديد على  اجراءات تقصى حالات اشتباه التسمم الغذائى اول باول و الوقوف على مصدرها و التاكد من عدم حدوثها بشكل وبائى و اتخاذ كافه الاجراءات الصحية والقانونية، وتشكيل غرفه عمليات وقائية تشمل العاملين بالمكاتب المركزيه فى ادارات مراقبه الأغذية بالمديرية اثناء اجازة العيد لمتابعه الموقف فى إدارة الطب الوقائى بالمديرية و إبلاغ الإدارة العامه لمراقبه الأغذية بما يطرأ على الموقف  الصحى للمحافظة.

 


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