الشرطة الباكستانية تعتقل 8 مسلحين صينيين حاولوا دخول محطة كهرباء

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، اعتقال 8 صينيين حاولوا دخول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فى إقليم البنجاب شرق البلاد، وبحوزتهم أسلحة.

ونقلت قناة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن الضابط ظفار إقبال أحد عناصر الشرطة الباكستانية قوله إن الأشخاص الثمانية تم توقيفهم اليوم عند نقطة تفتيش خارج محطة قادر آباد فى مدينة ساهيوال بعد أن عثر فى سيارتهم على بنادق ومسدسات وذخيرة، موضحا أن الشرطة تجرى تحقيقا حول ملابسات الحادث.

وتضخ الصين استثمارات كبيرة فى قطاع الطاقة الباكستانى كجزء من مبادرتها العالمية (الحزام والطريق)، المعروفة باسم (طريق الحرير الجديد)، وأرسلت آلاف العمال إلى باكستان للعمل فى هذه المشروعات.

يذكر أن ثلاثة مهندسين صينيين وثلاثة حراس أصيبوا أمس، فى انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارى فى إقليم بلوشستان.. فيما أعلنت جماعة (جيش تحرير بلوشستان) الانفصالية مسئوليتها عن الحادث.