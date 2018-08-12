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الأحد، 12 أغسطس 2018 03:59 م
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الشباب والرياضة ببني سويف ينظم مسيرة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للشباب

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:32 م
الشباب والرياضة ببني سويف ينظم مسيرة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للشباب جانب من المسيرة
بنى سويف : هانى فتحى
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 أناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، لحضور المسيرة  الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات احتفال محافظة بني سويف، باليوم العالمي للشباب الذي تنفذه وترعاه وزارة الشباب والرياضة .
 
حيث تم عمل مسيرة شبابية شارك فيها ما يقرب من 300 شاب وفتاة ،والتي  بدأت من أمام نادي الكشافة البحرية على كورنيش النيل حتى الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي ، حيث حمل الشباب الأعلام ووسط ترديد الأغاني الوطنية
 
ومن جانبه صرح أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ، أنه عقب الانتهاء من المسيرة سيتم تنظيم حوار مفتوح مع شباب المحافظة بإحدى القاعات بجوار الاستاد الرياضي ، يتضمن عرض انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،التي تمت خلال الفترة الماضية ،وإلقاء الضوء على النماذج الشبابية  الناجحة ، فضلا عن بعض الفقرات الفنية من فنون شعبية وأغاني وطنية ورسم على الأسفلت بالأستاد الرياضي ، على أن تختتم الفعاليات "مساء اليوم" بحفل فني بمركز الابداع بحديقة سعيد النجار من تقديم شعبة الكورال والموسيقى النحاسية لإدارة الطلائع ومركز الفنون لإدارة الشباب
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