السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

(أ ش أ)

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الأحد، تأخر قطار ٤١٠٦ ركاب الإسكندرية/ أبو قير بسبب قيام مجهول بإلقاء حجر على الجرار مما أدى لإصابة السائق.

وأوضح الهيئة، فى بيان، أنه أثناء مسير القطار بين الظاهرية والرمل الميرى ألقى مجهول بحجر على الجرار مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى وإصابة السائق، وعلى الفور تم تخزين القطار ونقل المصاب للمستشفى وتعيين سائق آخر مما تسبب فى تأخير القطار.

وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين بجوار شريط السكة الحديد الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء حجارة على القطارات أثناء مسيرها، منعا لتعريض حياة الركاب وسائقى القطارات للخطر.