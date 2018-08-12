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"الرى" عن قناطر أسيوط: لا تقل أهمية عن مشروع السد العالى

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:51 ص
"الرى" عن قناطر أسيوط: لا تقل أهمية عن مشروع السد العالى قناطر أسيوط الجديدة
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور رجب عبدالعظيم، نائب وزير الرى، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يخدم 5 محافظات بصعيد مصر، ويساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية النظيفة، مضيفًا أنه لا يقل أهمية عن مشروع السد العالى.

 

وأضاف نائب وزير الرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "CBC"، أن أنه سيتم إنشاء محطة توليد الطاقة الكهرومائية بإجمالى 32 ميجاوات، بما يوفر حوالى 15 مليون دولار سنويًا.

 

ومن المقرر افتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومشروع محطة توليد الطاقة الكهرومائية النظيفة غدًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 


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