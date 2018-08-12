الرئيس عباس يثمن بمواقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية

رام الله /أ ش أ/

ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس مواقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن دولة الكويت لم تقصر يوما بحق فلسطين وشعبها.

ودعا محمود عباس مساء اليوم الأحد، جميع الدول إلى حذو دولة الكويت باستقدام المعلمين الفلسطينيين، وذلك خلال استقباله وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية المكلف بالتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين للعمل فى دولة الكويت اعتبارا من العام الدراسى 2018/ 2019، بحضور وزير التربية والتعليم صبرى صيدم، وذلك فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ورحب الرئيس عباس بالوفد الضيف، مؤكدا أهمية زيارته إلى فلسطين والثقة الكبيرة فى المعلم الفلسطيني، داعيا بقية الدول إلى حذو الكويت باستقدام المعلم الفلسطينى لما يتميز به من ثقة عالية وقدرة على الإبداع والتميز.

وأشاد الرئيس بالجهود الحثيثة التى قدمها المعلم الفلسطينى الذى التحق فى مجال التعليم فى دولة الكويت العام الماضى ونقل صورة ناصعة عن المعلم الفلسطينى وقدراته.

بدوره، أشاد الوفد الكويتى بكرم الضيافة الفلسطينية وحفاوة الاستقبال التى وجدها فى بلده الثانى فلسطين، وبأداء المعلم وقدرته على التميز فى مجال التعليم وانهم مستمرون فى مهمتهم، من اجل التعاقد مع أكبر عدد ممكن من المعلمين الفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

فى السياق، أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس تعليماته للشؤون المدنية لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد الكويتى لقطاع غزة.

وشدد وزير التربية والتعليم العالى د. صبرى صيدم، على حرص القيادة الفلسطينية والوزارة على ضمان ذهاب الوفد الكويتى إلى قطاع غزة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن فرصة التعاقد مع معلمين فى غزة ما زالت متاحة.