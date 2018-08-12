video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس عباس يثمن بمواقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:22 م
الرئيس عباس يثمن بمواقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية محمود عباس الرئيس الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/
إضافة تعليق

ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس مواقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن دولة الكويت لم تقصر يوما بحق فلسطين وشعبها.

ودعا محمود عباس مساء اليوم الأحد، جميع الدول إلى حذو دولة الكويت باستقدام المعلمين الفلسطينيين، وذلك خلال استقباله وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية المكلف بالتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين للعمل فى دولة الكويت اعتبارا من العام الدراسى 2018/ 2019، بحضور وزير التربية والتعليم صبرى صيدم، وذلك فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ورحب الرئيس عباس بالوفد الضيف، مؤكدا أهمية زيارته إلى فلسطين والثقة الكبيرة فى المعلم الفلسطيني، داعيا بقية الدول إلى حذو الكويت باستقدام المعلم الفلسطينى لما يتميز به من ثقة عالية وقدرة على الإبداع والتميز.

وأشاد الرئيس بالجهود الحثيثة التى قدمها المعلم الفلسطينى الذى التحق فى مجال التعليم فى دولة الكويت العام الماضى ونقل صورة ناصعة عن المعلم الفلسطينى وقدراته.

بدوره، أشاد الوفد الكويتى بكرم الضيافة الفلسطينية وحفاوة الاستقبال التى وجدها فى بلده الثانى فلسطين، وبأداء المعلم وقدرته على التميز فى مجال التعليم وانهم مستمرون فى مهمتهم، من اجل التعاقد مع أكبر عدد ممكن من المعلمين الفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

فى السياق، أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس تعليماته للشؤون المدنية لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد الكويتى لقطاع غزة.

وشدد وزير التربية والتعليم العالى د. صبرى صيدم، على حرص القيادة الفلسطينية والوزارة على ضمان ذهاب الوفد الكويتى إلى قطاع غزة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن فرصة التعاقد مع معلمين فى غزة ما زالت متاحة.

 


إضافة تعليق

الرئيس عباس

الرئيس الفلسطينى

فلسطين

أخبار فلسطين

دولة الكويت

القضية الفلسطينية




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة