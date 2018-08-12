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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:28 م
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الرئيس الكازاخى يعلن جدول أعمال قمة مجموعة دول بحر قزوين

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:26 م
الرئيس الكازاخى يعلن جدول أعمال قمة مجموعة دول بحر قزوين الرئيس الكازاخى
أ ش أ
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 أعلن الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، اليوم الأحد، جدول أعمال القمة الخامسة لمجموعة دول بحر قزوين فور انطلاق أعمال القمة.

وقال نزارباييف وفقًا لما ذكرته وكالة المعلومات الدولية (كازانفورم) الكازاخية، إن اليوم يشهد انطلاق فعاليات القمة الخامسة لدول بحر قزوين ما يخلق مناخًا جيدًا لاتخاذ قرارات صنع عهد جديد.

وأضاف أن القمة ستشمل ثلاث قضايا تشمل الوضع القانونى لبحر قزوين وتعاون بحر قزوين من حيث الاقتصاد والنقل والبيئة وحماية الموارد البيولوجية والتعاون الدولى الإقليمى بالإضافة إلى تبادل المشاركين فى القمة وجهات النظر حول قضايا الساعة فى السياسة الدولية.

وأصبحت قضية تحديد وضع قزوين القانونى ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن أبرز مشاكل تحديد وضع قزوين القانونى مسألة اعتباره بحرا أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة من القانون الدولي.

 


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