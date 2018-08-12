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الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة رسميا بتكلفة 6.5 مليار جنيه

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:34 ص
الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة رسميا بتكلفة 6.5 مليار جنيه قناطر اسيوط الجديدة
كتبت أسماء نصار
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قناطر أسيوط الجديدة التى تعد من أكبر المنشآت المائية التى بنيت على نهر النيل مؤخراً، لتحسين حالة الرى.

وتساهم القناطر الجديدة فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون و650 ألف فدان، فى 5 محافظات، هى أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، بما يعادل نحو %20 من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية، وتضم القناطر هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليارات جنيه، و تم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية.

 

 


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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قناطر أسيوط الجديدة

فيديو.. وصول الرئيس السيسى لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة

قناطر اسيوط الجديدة

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