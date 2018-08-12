الرئيس السيسي يغادر سوهاج بعد افتتاح المتحف القومى للمحافظة

سوهاج محمود مقبول

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظة سوهاج بعد افتتاحه متحفها القومى، برفقة الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستمع الرئيس إلى شرح من الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، حول محتويات متحف سوهاج القومى، عرض القائمون على متحف سوهاج القومى، فيلما تسجيليا بعنوان "اللى مشفش ميعرفش" يتحدث عن سوهاج وآثارها الفرعونية، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى متحف سوهاج القومى.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن العمل بمتحف سوهاج القومى، بدأ فى العام 1990، وتوقف فى 1996، ثم أسند إلى جهاز الخدمة الوطنية فى 2004 وحتى 2010، ثم توقف العمل بالمتحف تمامًا منذ هذا التاريخ، إلى أن تم استئناف العمل بالمشروع فى منتصف 2016 بتكلفة 72 مليون جنيه.

وأشاد وزير الآثار، بإنشاء متحف سوهاج، قائلا: "إنشاء متحف فى سوهاج قرار حكيم لأن المحافظة هى مهد الحضارة المصرية، والتاريخ المصرى بدأ من هذه المحافظة"، مشيرا إلى أن المحافظة تحتوى 60 موقعًا أثريًا، ومئات المقابر من الدولة القديمة والعصر اليونانى الرومانى، فضلا عن معبدى سيتى الأول ورمسيس الثانى".